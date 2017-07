El colombiano Nairo Quintana saldrá este sábado (7:00 am/ vía ESPN), en la etapa 14 del Tour de Francia, en busca de acortar distancias con el líder Fabio Aru. El de Boyacá se mantiene octavo en la tabla general a dos minutos y siete segundos del italiano.

El recorrido será desde Blagnac hasta Rodez, en una distancia de 181.5 kilómetros. Justamente, este trayecto cuenta con dos subidas, ambas en los últimos 52 kilómetros, que servirá para que los corredores aprovechen la oportunidad de despuntar.

Tras cerrar la etapa 13 en segundo lugar, Quintana volvió a la pelea por obtener el 'maillot' amarillo. "No he perdido las esperanzas. Espero que vengan más días como, de todas formas no bajaré los brazos", declaró el de Movistar.

Mientras que su compatriota Rigoberto Urán se ubica cuarto en la tabla general. En la fase anterior llegó décimo en el mismo grupo que el líder italiano Aru (9) y el británico Chris Froome (8), actual número dos.