El colombiano Rigoberto Urán escaló el último miércoles a la segunda posición de la general del Tour de Francia 2017. Y este jueves (7:00 am, hora peruana, vía ESPN 3), buscará acercarse al líder Chris Froome cuando se disputa la Etapa 18 de la carrera, entre las localidades de Briancon y Izoard.



En la jornada del miércoles, Urán entró segundo en la etapa, a 1 minuto y 13 segundos del vencedor, y asciende a la segunda plaza en la general, empatado con el francés Romain Bardet (AG2R), ambos a 27 segundos, del líder Chris Froome (Sky), tras esta decimoséptima etapa entre La Mure y Serre Chevalier.



El antioqueño precede a Bardet en la general por las centésimas de segundo de la contrarreloj del prólogo en Düsseldorf (82 para el colombiano, 86 para el francés). El líder colombiano del Cannondale ganó en el esprint al quinteto que entró detrás de Roglic, que completaban Froome, que fue tercero en la etapa, Bardet, cuarto, el francés Warren Barguil (Sunweb) y el español Mikel Landa (Sky).



Urán se hizo con los seis segundos de bonificación por ser segundo, que era la ventaja que le llevaba Bardet, mientras que Froome se llevó cuatro segundos como tercero. El italiano Fabio Aru (Astana), que entró a 31 segundos de los favoritos, después de quedarse distanciado en los últimos metros de la subida al mítico Galibier, perdió la segunda plaza en la general, y ocupa ahora la cuarta a 53 segundos de Froome.



"Se han ganado segundos importantes. Avanzamos a Aru que es un ciclista importante y que hay que tener en cuenta hasta el final. Es una buena etapa para mí", señaló Urán.



De este modo, a sus 30 años, Urán saldrá como segundo el 20 de julio, el día de la independencia de su país. "Esperaba que Bardet y Urán estarían adelante, pero no pensaba que Aru perdiera tiempo. Me responden mejor las piernas que en los Pirineos", dijo Froome.



Aru admitió que tuvo un mal día, pero no se da por vencido. "El Tour termina el domingo", recordó, prometiendo batalla. Roglic, de 27 años, coronó en cabeza el Galibier, para luego hacer un descenso perfecto y llegar primero en la meta de Serre Chevalier.