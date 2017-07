El grupo de colombianos encabezado por Nairo Quintana buscará cortar distancia con los líderes del Tour de Francia 2017 este miércoles (7:00 am, hora peruana, vía ESPN 3), cuando llegue al primer tramo de montaña en la Etapa 5 de la competencia, a realizarse entre Vittel y La Planche des Belles Filles.



Al término de la fase disputada este martes entre las localidades de Mondorf les Bains y Vittel sobre 207,5 kilómetros y ganada por el francés Arnaud Demare, ninguno de los colombianos perdió tiempo frente al líder Geraint Thomas.



La jornada, en la que hubo dos caídas que no involucraron a ningún "escarabajo", dejó la expulsión del campeón mundial Peter Sagan por un codazo sobre Mark Cavendish. "Hemos librado bien, hemos tenido precaución y por fortuna hemos librado", dijo Quintana en declaraciones difundidas por su equipo.



Quintana, jefe de filas del Movistar, ocupó la casilla 28 en la fracción, en tanto que Esteban Chaves (Orica) fue puesto 56, Sergio Henao (Sky) entró en la casilla 57. El compañero de equipo de Nairo, Carlos Betancur, entró en el puesto 94, Rigoberto Urán (Cannondale) llegó 103, Darwin Atapuma (Team Emirates) fue 143 y Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) 149.



En la general individual, Nairo, favorito al título, ocupa la casilla 21 a 48 segundos del líder Thomas; Betancur es 28 a 54 segundos; Urán está en el puesto 31, después de ceder un minuto y tres segundos, mientras que Chaves está a 1.13 minutos y ocupa el peldaño 44. Por su lado, Henao está a 1.24 minutos en el puesto 49, Pantano es 58 a 1.51 minutos y Atapuma es el colombiano que más pierde tiempo, 5.26 minutos, y ocupa el puesto 146.



Mañana será el primer encuentro de los corredores con la gran montaña entre Vittel y La Planche des Belles Filles sobre 160,5 kilómetros. "He visto el perfil (de la etapa), he visto el desnivel que tiene y es bastante interesante", dijo Nairo al referirse a la jornada en la que aseguró que debe "estar atento" a ver la reacción de los rivales.