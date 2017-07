El colombiano Rigoberto Urán, que este sábado garantizó convertirse en el segundo colombiano que acaba segundo en el Tour de Francia, saldrá este domingo (9:30 am, hora peruana, vía ESPN 3) en busca del milagro: acercarse lo más posible al líder de la general, el británico Chris Froome, en su camino a París.



"Ha sido un Tour demasiado bueno para mi, he ganado una etapa. Pero acabar segundo es lo más importante de mi carrera deportiva. Veremos qué pasa en la última etapa", dijo el ciclista del Cannondale, quien se encuentra a 54 segundos del británico Chris Froome.



"Para mi es más que suficiente terminar en la segunda posición. Es muy bonito", dijo el ciclista. Urán afirmó que su segunda plaza también es buena para certificar el buen momento del ciclismo colombiano, que en los últimos años había tenido un hombre en el podium con Nairo Quintana.



"Colombia estaba acostumbrada con Nairo y vuelve a estar en el podium. Para el país es muy importante, se ratifica el buen ciclismo que tenemos en Colombia, hay mucho talento", dijo. El colombiano indicó que pese a que tras haber logrado dos segundos puestos en el Giro de Italia no significaba que hubiera perdido calidad.



"Siempre he estado igual, aunque a veces he tenido algunos problemas de salud. Pero cuando uno hace podium y luego acaba quinto o sexto es como si lo perdiera todo. En esta ocasión estuve bien, pude estar con los mejores", señaló.