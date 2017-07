Aprovechando el primer tramo de montaña del Tour de France, el colombiano Nairo Quintana se acercó a 14 segundos del líder Chris Froome el último miércoles. Y este jueves (7:00 am, hora peruana, vía ESPN 3) buscará seguir recortando diferencias cuando se dispute la Etapa 6 de la carrera, la cual abarcará 216 kilómetros entre Vesoul y Troyes.



Froome, tricampeón del Tour de Francia, pedaleó lo suficientemente bien en el empinado ascenso a la estación de esquí Planche des Belles Filles para tomar el liderato general y quitarle el “maillot” amarillo a su compañero Geraint Thomas, que no pudo mantener el ritmo de los líderes en una subida que resultó doblemente complicada por las altas temperaturas.



Pero fue Aru quien impresionó con una feroz arremetida que dejó atrás al pelotón líder con más de dos kilómetros (1,5 millas) por ascender. Vistiendo su jersey de campeón nacional italiano en verde, blanco y rojo, Aru se levantó del sillín y se meció fuertemente de lado a lado mientras prácticamente devoraba la montaña.



"Es extraordinario para mí ganar esta etapa", comentó el italiano de 26 años del equipo Astana que había quedado devastado por perderse el Giro de Italia este año por una lesión de rodilla. "Soy alguien que prefiere mantener un perfil bajo. Sobra decir que me siento extremadamente feliz. Una victoria en el Tour es algo fantástico después de los duros meses con mi lesión".



El irlandés Dan Martin, del equipo Quickstep, quedó en segundo lugar en la etapa tras sorprender a Froome con su propio ataque a velocidad en una sección muy empinada hacia la cima. Froome llegó en tercero. "Esta va a ser la batalla más dura que he tenido", dijo. "Definitivamente no podemos darle a Fabio ese tipo de espacio de nuevo".



Los colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana quedaron en los lugares séptimo y noveno, mientras que el español Alberto Contador terminó la etapa en medio de ambos. Quintana, de Movistar, se ubica en el noveno sitio de la tabla general, Urán, de Cannondale Drapac, en el 11mo.



El “maillot” amarillo sirvió de consolación el miércoles para Froome, que tiene una ventaja de 12 segundos en la general sobre su rival más cercano, su compatriota Thomas, y Aru subió al tercer puesto, 14 segundos detrás del campeón reinante, de Team Sky.