La leyenda del esprint Usain Bolt, que se retirará de las pistas tras el Mundial de Atletismo (del 4 al 13 de agosto), rebajó sus pretensiones de convertirse en futbolista profesional, este miércoles en Mónaco al margen de la reunión atlética.



"No me voy a estresar con ello, aunque no he descartado completamente la idea. Volver a entrenarse duro todo el tiempo, enfrentarse en el terreno de juego, por el momento prefiero dejarlo de lado", aseguró el ocho veces campeón olímpico.



En los últimos años, Usain Bolt, un conocido seguidor del Manchester United, no ha dejado de recordar su pasión por el fútbol e insistido en la idea de que le gustaría convertirse en un profesional del fútbol una vez deje el atletismo.



En noviembre de 2016, el Borussia Dortmund alemán, que comparte con el velocista marca de ropa deportiva, volvió a lanzar la idea al anunciar que el jamaicano se entrenaría con el equipo.



"No es una broma ni un golpe mediático", aseguró entonces el presidente del club alemán.



Fuente: AFP