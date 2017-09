Pese a que no se despidió del atletismo como debía en el Mundial de Londres, ya que no pudo ganar ningún oro en su última competencia, Usain Bolt se encuentra aprovechando al máximo su retiro.



En la última semana, el jamaiquino decidió disfrutar de unas vacaciones por el Caribe junto a su novia Kasi Bennet y sus amigos. Y como no podía faltar, Bolt alquiló un lujoso yate llamado de 'The Dominator' (El Dominador).



Así, el velocista se dio un exótico viaje por el mar caribeño rodeado de música y bebidas. La fiesta fue registrada gracias a las redes sociales de Bennet, quien subió videos de cómo bailaba y se divertía su pareja.



Como se recuerda Bolt, de 31 años, decidió decir adiós el pasado agosto. Sin embargo, sin ningún logro, ya que finalizó tercero en los 100 metros y no pudo terminar las postas de 4x100 debido a una lesión.