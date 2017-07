El Principado de Mónaco propone este viernes, en la edición 11 de la Liga de Diamante, un juego de tronos entre el rey de la velocidad, el jamaiquino Usain Bolt, y uno de los llamados a sucederle, el sudafricano Wayne Van Niekerk.



Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico y casi imbatible desde 2008, se arrodillará en la pista de los 100 metros alrededor de las 12:30 pm (hora peruana), coincidiendo con la hora a la que el sol se pone en esta parte de Francia. Toda una metáfora.



El hombre más veloz del planeta (100 metros en 9.58 segundos y 200 metros en 19.19) es también una persona sensible y permeable a la emoción, "más presente que nunca cuando se trata de la última reunión", explicó el plusmarquista.



Pese a todo, dice, "lo más importante es el placer" que él quiere procurarse y procurar a los espectadores de Mónaco, donde el velocista solo ha competido una vez, en 2011. Aunque solo ha pisado en una ocasión la pista de este estadio, Bolt ha visitado Mónaco en varias ocasiones (seis), siempre en esmoquin y para recoger el trofeo a mejor atleta del año, la última el pasado otoño (boreal).



Para conseguir la victoria en el Mundial de Londres, cita con la que bajará el telón a su carrera, el 'rayo' jamaicano debe mejorar las discretas actuaciones que ha protagonizado esta temporada: 10.03 en Kingston (Jamaica), el 10 de junio, y 10.06 en Ostrava (República Checa), el 28 de junio. Cronos con los que, en cualquier caso, se llevó el triunfo.



La reunión de Mónaco será diferente a las dos anteriores porque Bolt, de 30 años, se medirá a al sudafricano Akani Simbine y al estadounidense Christopher Belcher, velocistas que ya han bajado de los 10 segundos.



"Me siento mucho mejor que en junio. Después de Ostrava he entrenado las dos últimas semanas en Alemania. Hemos trabajado bien con mi entrenador (Glen Mills) y eso me ha permitido ejecutar cosas interesantes. El tiempo es a menudo bueno en Mónaco. Si por suerte es así el viernes, puedo estar en mi mejor forma", afirmó el 'recordman'.