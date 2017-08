Si hay alguien que sabe guardar todo su potencial para cuando realmente se necesite ese es Usain Bolt. El jamaiquino se clasificó a las semifinales de los 100 metros del Mundial de Atletismo sin sudar y este sábado buscará asegurar su cupo a la final (1:05 pm/ vía TyC Sports).

En la clasificación, el 'Rayo' ganó con un tiempo de 10.07s; sin embargo, fue enfático en resaltar que no le gustó del todo su desempeño. "Mi actuación ha sido muy mala. No me he sentido bien hoy, sobretodo en la salida", aclaró Bolt.

Por su parte, sus principales rivales también pasaron sin problemas. El estadounidense Christian Coleman, de 21 años, clasificó con un marcador de 10.01s. Asimismo, el jamaiquino Yohan Blake, ganador de los 100 metros en el Mundial de Daegu-2011, cuando Bolt fue descalificado por una salida falsa, se ganó un lugar en las semifinales.

También se clasificó el estadounidense Justin Gatlin, el veterano velocista de 35 años, con un pasado manchado por el dopaje, que le costo una suspensión de cuatro años. El campeón olímpico de la distancia en 2004 y mundial en 2005, fue abucheado por el público londinense antes de su serie, lo que no impidió la clasificación, dominando la quinta serie con facilidad (10.05).