Una corredora de Luisiana de 101 años de edad, que empezó a competir en pruebas de velocidad hace apenas un año, impuso un récord femenil en las 100 yardas planas (91 metros) para su categoría y asegura que seguirá en las pistas. Su hazaña se ha vuelto viral en YouTube.



Con un tiempo de 40.12 segundos, Julia Hawkins estableció el récord mundial de los 100 metros planos para mujeres de al menos 100 años durante el Torneo Máster de Pista el pasado sábado en Baton Rousee, Luisiana.



Atletismo (Difusión)

Tan solo dos semanas antes, la corredora participó en los National Senior Games (Juegos Nacionales de Adultos Mayores), donde consiguió, en la misma prueba, un tiempo de 39,62 segundos. Sin embargo, este tiene que ser corroborado para ser considerado como su mejor marca.



Hawkins comenzó su carrera atlética a nivel competitivo a los 75 años de edad, al inscribirse en las pruebas de ciclismo en juegos de adultos mayores a nivel estatal y nacional. Su renacer atlético se dio a insistencia de sus hijos, quienes la inscribieron en una prueba de velocidad en los Juegos Olímpicos para Adultos Mayores de Luisiana. Hawkins reconoció que nunca consideró correr a nivel competitivo.



“Eso me sorprendió. Nunca lo intenté siquiera. Ellos pensaron que podía hacerlo. Y pude, a esta edad, uno no mejora. Empeora. No quedan muchas carreras de 100 metros restantes. Debes dosificarlas”, reconoció.

Fuente: AP