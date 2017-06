YouTube: equipo de béisbol cambió al aguador por un perro [VIDEO]

Se llame Jake y se presenta cada semana a trabajar. No, no se trata de una persona, sino de un perro. Este can es el encargado de la hidratación de un equipo de béisbol en Estados Unidos y su actuación se ha vuelto viral en YouTube.



El Golden Retriever trabaja para la Minor League Baseball (Ligas Menores de Béisbol). Lo que hace es llevar las botellas de agua en una canasta hacia la banca, donde los jugadores le agradecen con un premio.



Es conocido como 'Jake The Diamond Dog' (Jake el perro del diamante). Su más reciente aparición y por la que se ha vuelto famoso en YouTube es por el partido entre los Fort Wayne TinCaps y South Bend Cubs, equipos de las sucursales de San Diego y Cachorros de Chicago.



En su página de Facebook anuncia sus próximas apariciones, a las cuales llega en una camioneta con su foto en la puerta.