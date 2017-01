Las lesiones son comunes entre los deportistas, en especial en el básquet, donde los jugadores tienen contacto constante entre ellos. Sin embargo, ninguna fractura ni desgarro se compara a que un ojo se salga de su cavidad.



Esto le ocurrió a Akil Mitchell, jugador de los Breakers de Nueva Zelanda. El joven recibió un golpe en el ojo, lo que causó que su ojo se salga de su órbita.

BASQUET Mitchell aseguró no tiene problemas de visión tras la lesión. (Difusión)

"Fue un poco doloroso. Sentí como si me hubieran metido algo en el ojo. Así que lo abrí y miré hacia arriba. Podía ver todo, mi ojo seguía moviéndose, pero estaba algo salido. No sé si fue lo más doloroso que he sentido, pero fue extraño. Una sensación extraña, un sentimiento extraño", aseguró el basquetbolista de 24 años en una entrevista publicada por su equipo al día siguiente.



Los médicos que lo atendieron no podía creer lo que le pasó, tanto que pidieron ver el video para corroborar su historia. A pesar de la gravedad de la lesión, Mitchell no ha perdido la vista y espera con ansias regresar a la cancha.

Quiere cobrarse la revancha pues los Breakers de Nueva Zelanda terminaron perdiendo el partido por 94-81 ante los Taipans de Cairns de la liga australiana NBL.



