Giancarlo Stanton estableció un nuevo récord de los Miami Marlins, al conectar su 43er jonrón en la temporada. No solo consiguió la victoria por 8-3 a los Gigantes de San Francisco, sino que la celebración en el camerino se hizo viral en YouTube.



Stanton, quien ha pegado cuadrangular en cinco juegos consecutivos, rompió la marca de 42 vuelacercas que había impuesto Gary Sheffield en 1996. El astro de los Marlins ha conseguido 22 jonrones en sus últimos 34 juegos.



Asimismo, Stanton fijó una marca del club, de más encuentros consecutivos con un bambinazo. Encontró un lanzamiento de Ty Blach (8-8) para remolcar dos carreras en la primera entrada.



Es por ello que sus compañeros no tuvieron mejor idea que festejar con cervezas, pero no para tomarlas. Estos las agitaron y llenaron de espuma a jugador.