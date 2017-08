Desafió a la autoridad, pero por una buena causa. El español Fernando Álvarez decidió ir en contra de las reglas del Mundial Master de natación para honrar a las víctimas del atentado de Barcelona y se volvió viral en YouTube.

El hombre solicitó a la FINA (Federación Internacional de Natación) que se efectuara un minuto de silencio por el reciente atentado que sufrió su país, pero los encargados. "No se puede perder un minuto en esta competencia", fue su respuesta.

Sin embargo, decidió seguir firme en su decisión. Es por ello que cuando le tocó competir en los 200 metros libre, se quedó parado y en silencio, a pesar de que el resto de sus compañeros salieron al sonido de la campana.

Sin duda, perdió la competencia, pero su gran gesto ha sido celebrado por el mundo. "Me he quedado quieto, como cuando te decían 'firmes' en un cuartel. Salí un minuto después. Pero me da igual, lo estaba sintiendo más que si gano todos los oros del mundo", contó a El Español.



El pasado jueves, 14 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Barcelona. Fue consecuencia de un atropello deliberado en La Rambla.