El botsuano Isaac Makwala, que el lunes no fue autorizado a correr las series de 200 metros del Mundial de Atletismo y el martes tampoco pudo estar en la final de 400 metros por una enfermedad infecciosa, obró este miércoles el milagro y se clasificó para la final del doble hectómetro, tras recibir permiso de la IAAF para competir. La hazaña se ha vuelto viral en YouTube.



La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) decidió primero permitir al botsuano correr en solitario y si hacía un tiempo inferior a 20.53 se clasificaría para las semifinales, lo que consiguió al realizar un registro de 20.20.



Después, en la primera semifinal, se hizo con el segundo puesto (20.14), detrás del estadounidense Isiah Young (20.12), logrando el pase a la final.



Atletismo Tras completar la carrera, hizo flexiones en la pista para demostrar que estaba bien de salud. (Getty)

"Puse toda mi confianza en Dios después de lo que pasó el martes. Estoy corriendo con el corazón roto. Me hubiera gustado que la IAAF me hubiera permitido correr los 400 metros también. Estaba preparado para correr. No sé quién tomó la decisión. Mi razón para entrenar eran los 400 metros", dijo Makwala.



"Estoy corriendo con enfado. Los 400 metros eran mi carrera. Pero debo dar las gracias al público, que estuvo increíble", añadió.



Makwala, que ostenta la mejor marca mundial del año en los 200 metros (19.77), tendrá ahora un día hasta la final del jueves para recuperarse y se presenta como la mayor amenaza para que el sudafricano Wayde Van Nierkerk, que se hizo el martes con el oro en 400 metros, consiga el doblete.

Fuente: AFP