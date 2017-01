Nicolás Almagro ganó el dinero más fácil de su vida, a pesar de que asegura no lo hizo con mala intención. El español se retiró en el primer partido del Abierto de Australia ante el francés Jeremy Chardy cuando perdía por 4-0, pero negó que se hubiera presentado a jugar solo para cobrar el cheque.



Almagro llegó a Melbourne con problemas físicos y cuando perdía por 4-0 ante Chardy optó por abandonar a los 23 minutos. Por perder en primera ronda el jugador español recibió un cheque por 50.000 dólares australianos, unos 35.000 euros.

TEnis Nicolás Almagro está en el puesto 34 de ATP. (Difusión)

En la conferencia de prensa posterior, el español fue cuestionado por la prensa local por el hecho de abandonar a los 23 minutos cuando sabía que no estaba al cien por cien físicamente. Almagro negó que se hubiera presentado a jugar únicamente con la intención de cobrar, al señalar que los 50.000 dólares no representaban nada para él.



"Salí a la cancha pensando que podía jugar, porque pensaba que estaba en condiciones. He sido 'top-10', tengo más de 10 millones de dólares, no voy a jugar por 50.000", dijo Almagro, que la pasada semana se hizo una resonancia magnética.

"Sentí el problema de nuevo en la pista y tuve que retirarme", añadió el español.



El italiano Luca Vanni también se retiró ante el checo Tomas Berdych, décimo favorito, cuando cedió el primer set por 6-1, aduciendo una lesión en la ingle.





Fuente: EFE



TAMBIÉN LEE...