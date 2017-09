Aún no se cumple un año desde que Argentina pudo desahogarse en la Copa Davis, pero menos de diez meses después de lograr la hazaña, están cerca del descenso. Desde este viernes (1:00 am, hora peruana) hasta el domingo, jugarán de visita por la permanencia Astana.



Sin su gran baluarte Juan Martín del Potro, Argentina trata de evitar convertirse en apenas el tercer equipo en la historia —y primero desde Suecia en 1999—que cae del Grupo Mundial al año siguiente de conquistar el título.



“Es mucho más difícil jugar un repechaje que una serie por avanzar a la siguiente instancia”, dijo Diego Schwartzman, la principal carta del equipo que enfrentará a los kazajos en una pista cubierta en Astana. “Se siente una presión distinta, pero una vez que arrancan los partidos ya es todo más normal.... no hay que pensar tanto en la instancia en la que estamos jugando”, añadió el actual número 28 del ranking en una entrevista con el canal TyC Deportes.



La presencia de Schwartzman representó un alivio para el capitán Daniel Orsanic, con todos los vericuetos para armar su convocatoria, dado que no encontraba jugadores. Schwartzman viene entonado tras su mejor actuación en un Grand Slam, al alcanzar los cuartos de final del US Open. Sin embargo, ninguno de los actores de la victoria en la final en Zagreb forma parte del equipo.

El otro repechaje



Existe una fuerte posibilidad que los dos finalistas de la pasada edición caigan del Grupo Mundial: Croacia visita a Colombia en procura de no convertirse en el cuarto subcampeón en la historia del torneo que pierde la categoría al año siguiente. La última vez que eso ocurrió fue en 2005, cuando Eslovaquia descendió a la zona de Europa/África.



Colombia intentará subir a la máxima categoría por primera vez en su historia. Han perdido en sus cuatro intentos previos en los repechajes, todos en la última década, sucumbiendo ante Japón (2013 y 2015), Estados Unidos (2010) y Canadá (2014).