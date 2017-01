Sin duda, Roger Federer ha hecho historia tras ser el tenista más veterano (35) en meterse a una final de Grand Slam, desde Ken Rosewall (39) en 1974. No solo eso, el ‘Expreso suizo’ podría ser el más longevo de esta era en ganarla y superar al estadounidense Andre Agassi, quien en el 2003 ganó la competición con 33 años.





Justamente, su rival para el último encuentro del Australian Open saldrá este viernes entre Rafael Nadal y Grigor Dimitrov. El español que ya está en base tres podría enfrentarse con Federer y tener una final no solo electrizante, sino una de tenistas experimentados.



En la rama femenina, la cosa no cambia, aunque ya se conoce la final entre las hermanas Williams, Venus y Serena. Lo curioso es que será un encuentro de dos grandes exponentes del tenis, que a sus 36 y 35 años respectivamente disputarán su noveno enfrentamiento en una final.





