Novak Djokovic, número 2 mundial, y Viktor Troicki (39 ATP) ganaron en sus respectivos duelos ante Albert Ramos y Pablo Carreño, este viernes en Belgrado, con lo que Serbia se adelantó 2-0 a España en su duelo de cuartos de la Copa Davis 2017.



Los locales pusieron por lo tanto pie y medio en las semifinales del 'Torneo de la Ensaladera', ya que les faltaría únicamente un punto de los tres que quedan para conseguir el billete. Troicki tenía la misión más complicada, frente a un jugador que le superaba en el ránking, Pablo Carreño, que es 19º. Pero a pesar de ello, el jugador serbio venció con autoridad (6-3, 6-4, 6-3).



Carreño es el tercer mejor español en la lista mundial ATP, pero ni Rafa Nadal (5º del mundo) ni Roberto Bautista (18º) acudieron a esta cita de los cuartos de final. Nadal, reciente finalista en Miami, optó por no estar en Belgrado para preparar mejor la temporada europea sobre tierra batida. La pista del pabellón Aleksandar Nikolic es rápida.



Antes, Novak Djokovic, gran estrella de los cuartos de final de la Copa Davis, derrotó también en tres mangas (6-3, 6-4, 6-2) a Albert Ramos (24º de las ATP).



Feliz regreso



Para Djokovic era su regreso a las pistas tras un problema en un codo, que le impidió jugar en el Masters 1000 de Miami. La estrella de los serbios dominó de principio a fin, manteniendo un nivel de juego muy alto, ante el que Ramos no tuvo opción.



"Estoy satisfecho con mi juego, sobre todo con mi saque", declaró 'Nole' tras el partido, muy contento con su regreso a las pistas. Ramos solo pudo certificar la superioridad de su adversario. "Ha jugado un buen partido y no me dejó ninguna opción", admitió.



La tarea para España se presenta ahora muy complicada. Necesita ganar el partido de dobles para poder llegar con vida al domingo, donde necesitaría ganar los dos individuales.



Nadal tampoco estuvo en la primera ronda con España en esta Copa Davis, pero entonces sí acudió Roberto Bautista, que fue el líder del equipo para vencer en Croacia. En este regreso a la antigua Yugoslavia, las cosas están muy diferentes.



Djokovic fue el único de los primeros del ránking en estar en la primera ronda y ha repetido presencia en estos cuartos. Su objetivo es poder ayudar a Serbia a levantar un trofeo que ya conquistó, de su mano, en la edición de 2010.



El ganador de este duelo de cuartos de Belgrado se medirá en semifinales (15 al 17 de septiembre) con el que se imponga en el Francia-Gran Bretaña de Ruán, donde los locales dominan también por 2 a 0.