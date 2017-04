Tal parece que el famoso temperamento de Nick Kyrgios le pasó factura, otra vez. Y es que el australiano no solo es noticia dentro de las canchas de tenis por destrozar raquetas, sino que ahora ha tenido un problema en su cuenta de Facebook.

El número dieciséis del ranking mundial de la ATP publicó en su red social una foto de su primer carro, un BMW, con el motivo de venderlo. "Ha llegado el momento de dejar que se vaya. Cualquiera que esté seriamente interesado no dude en enviar un correo, escribió el tenista.

Tras ello, sus seguidores no tardaron en responder. Uno de los usuarios ofreció seis mil dólares. Sin embargo, la respuesta del australiano fue sorprendente. "Por ese precio te enviaría la tapa del tanque de gasolina", sostuvo.

Otros comentaron en tono de burla que la razón por la que vendía su auto fue porque necesitaba dinero para los viajes de la temporada. Sin imaginar que Kyrgios contestaría lo siguiente: "Las semifinales de Miami pagaron 280 mil dólares, amigo".

Los ánimos entre el australiano y sus seguidores se fueron calentando, pues unos no entendían porque colocaba esto en Facebook y no en páginas de anuncios. "Porque de está manera más de 1 millón de personas verán el anuncio", contestó.



Al final, Nick Kyrgios, por más insistencia de los usuarios, no develó el precio de su primer vehículo, un BMW F 80 m3 que adquirió en el 2015, pues solo lo reveló a los que le mandaban un correo.