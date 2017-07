Es el torneo de tenis más antiguo y prestigioso, y Google no podía dejar pasar pasar su aniversario. Para conmemorar los 140 años de Wimbledon, el buscador decidió crear un Doodle para festejarlo. Una buena forma de dar inicio al torneo en el All England Club.



Wimbledon se celebró por primera vez en 1877 y fue organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club. En dicha edición solo participaron 22 hombres. Debido al éxito, el año siguiente fueron 34 los participantes y luego 45. Actualmente son 128 los tenistas que lo juegan. Recién en 1884 se incorporaron las categorías de individual femenino y dobles masculino. Los mixtos y los dobles mixtos se implementaron en el torneo en 1913.



Actualmente se juega en un complejo situado cerca de Church Road, a donde se trasladó en el año 1922. Dura dos semanas y se da inicio a principios de julio. Es un campeonato que reparte cerca de 15 millones de dólares en premios.



Lo peculiar de Wimbledon es que los jugadores están obligados a usar ropa de color blanco (norma instalada en 1963). Aquellos que no cumplan con la regla, son expulsados.



En esta ocasión, el Doodle creado por Google muestra dos raquetas jugando sobre una pista de hierba. El juez de línea es la letra 'L' de Google, mientras que el resto de letras del buscador están en el público.