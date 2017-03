El suizo Roger Federer venció al francés Stephane Robert en dos sets (6-2 y 6-1) por la segunda ronda del Indian Wells y avanzó a la siguiente fase. Tal como lo hicieron Nadal, Del Potro y Djokovic.

'Fed' no tuvo problemas en vencer al número 81 del ranking en apenas 52 minutos, quien no fue rival para el último campeón del Abierto de Australia.



'El expreso suizo' ahora tendrá que enfrentarse, en tercera ronda, al local Steve Johnson, quien viene de ganar su duelo ante el sudafricano Kevin Anderson por 6-4, 3-6 y 7-6.



El choque entre ellos será este martes, cuando el estadounidense intente acabar con el número diez del ATP. Recordemos que el año pasado, Federer no pudo competir en este Masters por encontrarse en recuperación tras una cirugía en la rodilla izquierda.





