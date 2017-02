Juan Martín del Potro clasificó el último jueves a los cuartos de final del ATP 250 de Delray Beach, tras vencer por 7-6, 4-6 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur. Sin embargo, el tenista argentino no quedó nada conforme con el juego que mostró sobre la superficie dura de Florida.



Cuando se disputaba el segundo set del partido, Juan Martín del Potro devolvió una pelota demasiado larga y explotó consigo mismo por su nivel. "¿Cómo mierda pretendo ganar si juego así?" gritó la estrella de Tandil, quien estuvo a punto de romper su raqueta contra el piso.



"Estaba frustrado porque es evidente todavía que en momentos importantes me tiran al lugar que más me duele y yo cometo errores muy fáciles en momentos claves, me pasó varias veces de tener un break point y un revés fácil o un revés para atacar, un revés que tengo que meter un winner, y la clavo al medio de la red", explicó Del Potro en frío, luego del partido.



"Mis altibajos fueron producto de mi falta de juego, de mi vuelta a la cancha. No es fácil jugar con un jugador que uno siente que todo el tiempo le puede quebrar el saque. Yo sentía eso y bajé mucho el nivel de mi saque, el partido se hizo parejo. Pero pude concentrarme y esos altibajos los pude salvar sobre el final", concluyó Del Potro, quien este viernes enfrentará a Sam Querrey por el pase a semifinales del torneo.



