La aventura de la rusa Maria Sharapova por el US Open terminó de forma abrupta este domingo cuando fue vencida en tres sets de 5-7, 6-4, 6-2 por la letona Anastasija Sevastova, quien aseguró pasaje a los cuartos de final del torneo en Nueva York.



El regreso de la campeona del US Open de 2006 después de una suspensión de 15 meses por dopaje terminó en la cuarta ronda ante Sevastova, la decimosexta cabeza de serie.



Sevastova, que tocó por segundo año consecutivo los cuartos de final del US Open, disputará el pase a las semifinales contra la estadounidense Sloane Stephens (83ª WTA), ganadora sorpresiva sobre la alemana Julia Goerges (N.30) por 6-3, 3-6, 6-1.



La ex número uno del mundo Sharapova, que ahora ocupa el puesto 146 en el ránking mundial, había abierto el torneo con victoria sobre la rumana Simona Halep, segunda sembrada y aspirante frustrada al primer lugar del listado élite de la WTA.



En el Abierto de Australia de 2016 la rusa dio positivo al meldonium, un estimulante sanguíneo prohibido, y regresó de una suspensión en abril.



Excluida de una invitación al Roland Garros de Francia, se perdió Wimbledon por una lesión en el muslo pero recibió un comodín para el US Open, a pesar de haber jugado un sólo partido en el año en canchas duras.



