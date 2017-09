El regreso de Maria Sharapova al US Open significó para los hinchas una alegría de volver a ver a la exnúmero uno en un Grand Slam. Sin embargo, hay algunas competidoras que no han tomado de buena manera la invitación que recibió la rusa.

Tras derrotar a la estadounidense Sofia Kenin y pasar a los octavos de final, Sharapova recibió ataques de Caroline Wozniacki. La danesa, quien fue eliminada en fases previas del torneo, acusó a la rusa de recibir cierto favoritismo de parte de la organización.

"No entiendo por qué alguien que viene de una sanción por dopaje juegue siempre en la cancha central", declaró Wozniacki. La respuesta de la actual número 146 de la clasificación no se hizo esperar.

"El tema de la programación no es decisión mía. Si me tocara jugar en un estacionamiento, estaría igualmente feliz", declaró Sharapova. Asimismo, aprovechó para recalcarle que ella sí sigue en carrera. "Lo importante es que estoy en octavos de final y no estoy seguro de dónde está ella ahora", agregó.