El Masters 1000 de Miami que se realizará del 22 de marzo hasta el 2 de abril ya cuenta con dos principales bajas. El serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray serán los grandes ausentes del torneo.

►Roger Federer venció a Wawrinka y se coronó campeón de Indian Wells



El primero no estará por una lesión en el codo derecho. "Mi médico me ha aconsejado firmemente en contra de jugar porque mi lesión en el codo, que arrastro desde hace meses, empeoró la semana última", señaló el número dos del ranking.



"Haré todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y haré todos los tratamientos necesarios para poder regresar a las canchas lo más pronto posible. Lamentablemente, no podré defender mi título en Miami esta semana", agregó, Djokovic, quien ha ganado seis veces el torneo de Miami



Del mismo modo, el británico Andy Murray anunció el sábado que se retiraba del torneo también por una lesión en el codo derecho. Recordemos que el número uno del mundo no atraviesa por su mejor momento. Su última actuación en Indian Wells dejó mucho que desear cuando fue eliminado en segunda ronda.







LEE TAMBIÉN...