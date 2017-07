La organización de Wimbledon explicó en un comunicado que no trasladó el partido de cuartos de final entre el serbio Novak Djokvic y el francés Adrian Mannarino a la central, debido a motivos de seguridad, ya que temían que 30.000 personas podrían haberse lanzado en masa para ocupar ese recinto.



"La seguridad de todos los visitantes al torneo es de suma importancia. La preferencia era jugar el encuentro de Djokovic y Mannarino según lo programado en la pista número uno", señaló el Alll England en un comunicado.



"Cuando ya no era una opción, se determinó que el partido no podía ser trasladado a la cancha central debido al número de espectadores que quedaban en el recinto", añade la nota.



"A las 20.30, 30.000 personas todavía permanecían en el terreno, y por lo tanto mover el partido hubiera creado un problema de seguridad significativo", se indica.



"A ambos jugadores se les explicó la razón de posponer el partido hasta mañana, y que ahora está programado para comenzar a las 12:00 en la pista central", finaliza la nota.



Fuente: EFE