Ya pasó una década: Del Potro regresa a Wimbledon a diez años de su debut en el All England Club

Hace diez años, el argentino Juan Martín del Potro debutaba en Wimbledon, y era un jugador muy diferente al de hoy. Pelo largo, gran pañuelo blanco en la frente y una cierta animadversión a la hierba inglesa, una superficie a la que luego se acostumbraría y, lo más importante, en la que llegaría a disfrutar.



"El otro día caminé por la cancha donde jugué mi primer partido aquí con Sanguinetti (Davide) y cuando me dijeron que había pasado diez años me sorprendió. Volver a este torneo que al principio me parecía tan difícil de jugar y que después tuve resultados espectaculares.. ufff", señaló el jugador de Tandil al recordar su debut en Wimbledon.



Ese año 'Delpo' cayó en la segunda ronda contra el suizo Roger Federer, pero poco a poco le fue tomando la medida a la hierba inglesa hasta tal punto que en estas pistas del All Englad Club, la 'Torre de Tandil' llegó a conseguir el bronce olímpico en 2012 y alcanzó las semifinales en 2013.



Tenis Así lucía Del Potro cuando tenía 19 años, en el 2007. (Getty)

"Fue un cambio, un proceso muy importante en mi vida y mi carrera. Y diez años después vuelvo a jugar una vez más este torneo que es especial, y ya sabiendo jugar mejor en una superficie que para los argentinos es la más complicada", comentó.



"Con Franco (Davin, su anterior entrenador) creíamos que mi juego se podía adaptar bien a esta superficie y comenzamos a hacer que las giras de hierba fueran más largas y fue una gran decisión porque hoy, después de la cancha rápida, es donde mejor me siento jugando", dijo un ilusionado Del Potro, que tiene la vista puesta en la tercera ronda, donde podría medirse con el serbio Novak Djokovic.



En esta edición, 'Delpo' debuta en Wimbledon contra el australiano Thanasi Kokkinakis, de 21 años, actual 478 del mundo, pero que llegó a ser el 69 debido al carácter cañonero del jugador , que viene de ganar al canadiense Milos Raonic en la primera ronda de Queen's.

Fuente: EFE