Juan Martín del Potro debutará este martes en el US Open, último Grand Slam de la temporada, ante el suizo Henri Laaksonen. Pero a pocas horas de saltar a la cancha, el tenista argentino lanzó unas declaraciones que preocuparon mucho a sus seguidores.

"Estoy en camino de encontrar la motivación, que en los últimos torneos me costó mucho. Es una realidad que no hay que ocultar, ni mentir. Este año me está costando mucho jugar. El sacrificio que hice para volver, todo el año pasado, las cosas buenas que me pasaron, tal vez estoy pagando las consecuencias del gran esfuerzo que hice", explicó Del Potro, quien será baja en el duelo entre Argentina y Kazajistán por la Copa Davis.



"A mí me pone mal perder y me amarga esta situación. Pero pasa mucho que la gente te compara todo con el año pasado, con el 2009 o cuando estaba bien. Hoy estoy 30 del mundo (28 ATP) y hace un año y medio estaba mil y pico. Mucha gente lo naturaliza o lo ve como algo normal, pero no muchos pueden lograr eso", agregó 'Delpo'.



Desde Roger Federer hasta el que te imagines tienen altibajos, con momentos que se encuentran mejor, con momentos que se encuentran peor. Y es normal en un deporte tan exigente como éste. Esa es mi realidad y yo estoy muy feliz de poder volver a jugar al tenis, de poder estar en estos torneos y de venir acá, que es un sueño para mí", finalizó Del Potro en esta entrevista con DPA.