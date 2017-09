El argentino Juan Martín del Potro y la checa Petra Kvitova recibieron el jueves el sexto Premio Anual a la Deportividad, presentado a los tenistas profesionales que mejor demuestran la excelencia y espíritu deportivo durante el US Open 2017, el último Gran Slam del año.



Del Potro, campeón del US Open 2009, avanzó a las semifinales individuales al derrotar al cinco veces campeón Roger Federer en los cuartos de final la noche del miércoles. Y este viernes (4:30 pm, hora peruana) chocará ante el español Rafael Nadal por un boleto a la final de este Grand Slam.



Kvitova avanzó a los cuartos de final de las mujeres después de perderse gran parte de la primera mitad del año mientras se recuperaba de lesiones sufridas en las manos durante un ataque con cuchillo en su casa, durante la temporada baja.



"Tanto Juan Martín como Petra no sólo nos han cautivado en el Abierto de Estados Unidos de este año, sino que han mostrado una clase increíble al hacerlo", dijo la presidente de la United States Tennis Association (USTA), organismo rector del tenis en Estados Unidos.



"Con la increíble historia de regreso de Petra y la habilidad de Juan Martín para capturar a las multitudes de Nueva York, no podríamos estar más felices de honrar a estos grandes competidores con nuestros Premios de Deportividad Abierta de los Estados Unidos", añadió la funcionaria.



Los requisitos de elegibilidad para el premio de USTA incluyen participar en al menos dos torneos del US Open Tour, así como en el Abierto de los Estados Unidos de 2017.



Cada ganador del US Open Sportsmanship Award recibe un trofeo y una donación de 5.000 dólares a la organización benéfica de su elección. El Tour del US Open o Serie Abierta de los Estados Unidos reúne a siete torneos de la WTA y ATP en territorio estadounidense en los meses previos al Abierto neoyorquino.