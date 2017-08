Un día de lluvia no pudo para a Juan Martín del Potro. El argentino llega este jueves a las 11:00 am (hora peruana, vía ESPN) con solo un día de descanso para enfrentar al español Adrián Menéndez. Será por el pase a la tercera ronda del US Open 2017.

A pesar de haber tenido una temporada sin muchos logros, 'Delpo' espera que el US Open vuelva a darle una sonrisa. En el 2009 lo ganó, siendo su único Grand Slam que se ha llevado.

Su rival de 31 años superó en tres sets al local Patrick Kypson, para la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam. Nada mal para dar por terminada una racha de 18 derrotas seguidas en la fase previa de un Grand Slam.

Los argentinos Leonardo Mayer y Guido Pella también se instalaron en la segunda ronda. Mayer dejó en el camino al francés Richard Gasquet (26to cabeza de serie) por 3-6,6-2,6-,6-2, y Pella despachó 6-1, 6-2, 6-0 al belga Steve Darcis.



Fuente: AP