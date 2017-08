El argentino Juan Martín del Potro es la mayor esperanza del tenis latinoamericano para hacer un buen papel en el US Open, que se lleva a cabo en las canchas duras de Flushing Meadows, Nueva York. Su debut será ante el suizo Henri Laaksonen, este lunes a las 11:30 am (hora peruana, vía ESPN 3).



Del Potro, 28º del ránking mundial y 24º sembrado del US Open, encabeza el pequeño pelotón masculino de 12 tenistas latinoamericanos en el último de los cuatro torneo del Gran Slam de esta temporada.



El argentino, campeón del US Open en 2009, debutará en esta edición 2017 ante el suizo, a quien ya venció en un único enfrentamiento, en el torneo de Basilea 2013.



De salir airoso en el debut, en segunda ronda el tandilense jugará con el ganador del cruce entre el estadounidense Patrick Kypson (917) y un tenista proveniente de la qualy.



Según el sorteo, 'Delpo' tiene un camino accesible al menos hasta cuartos de final, donde podría verse con el legendario Roger Federer (N.3).



Fuente: AFP