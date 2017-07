Juan Martín del Potro debutará en Wimbledon ante el australiano Thanasi Kokkinakis este martes (5:30 am, vía ESPN). Será la primera vez que el argentino, cabeza de serie número 29, se mida al jugador de 21 años, 478° del mundo.



"Cada vez que uno entra a jugar acá es muy especial. Tengo grandes recuerdos, ganando partidos y también perdiendo, pero llevándome experiencias únicas e inolvidables", explicó el argentino.



"Un año estuve muy cerquita (de la final), la vez que perdí con Djokovic en cinco sets en la semifinal, y es lo que me falta", añadió.



"Este año va a estar (Roger) Federer también tratando de ganar su Grand Slam número 19, Rafa (Nadal), que acaba de ganar Roland Garros, a mí es un torneo que siempre me gusta jugar y me encantaría llegar lejos".



"El favorito de todos es Murray, para repetir lo que hizo el año pasado, y creo que se dan muchas cosas que al mundo del tenis y a los jugadores nos entusiasman".



Del Potro estará acompañado en el torneo de seis compatriotas: Carlos Berlocq, Renzo Olivo, Nicolás Kicker, Facundo Bagnis, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos, además de los brasileños Thiago Monteiro, Thomaz Bellucci, y Rogerio Dutra Silva, y el dominicano Víctor Estrella.

Fuente: AFP