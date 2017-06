Rafael Nadal podría convertirse en el número uno del mundo en Wimbledon 2017

Tiene una oportunidad de oro. La sorpresiva derrota de Andy Murray en primera ronda del Torneo de Queen's le permitió a Rafael Nadal ponerse apenas a 2105 puntos del escocés. Y en caso se le den los resultados, podría arrebatarle el liderato del ránking mundial en Wimbledon 2017, que arranca el 27 de junio.



Resulta que Rafael Nadal, quien por ahora se ubica segundo, no disputó la anterior edición de Wimbledon por lesión. Andy Murray, por su parte, es el actual campeón del torneo, por lo que no sumará punto alguno en Londres.



¿Qué tendría que pasar para que Nadal se ubique por cuarta vez como el mejor del mundo? Deberá clasificar a la final de Wimbledon y esperar que su rival en esta instancia no sea Andy Murray. Una tarea nada sencilla, pero posible considerando el gran nivel del tenista español.



Cabe mencionar que Rafael Nadal saltó del cuarto al segundo lugar del ránking tras ganar su décimo Roland Garros. Esto, sumado a sus títulos de este año en Montecarlo, Madrid y Barcelona, además de su segundo puesto en el Australian Open.