El español Rafael Nadal, aseguró este lunes, tras caer en octavos final de Wimbledon en un partido agónico contra el luxemburgués Gilles Muller, que dio "todo lo que tenía" y que jugó "con intensidad, pasión y una actitud muy buena".



El español lamentó, después un encuentro épico que se alargó durante cuatro horas y 48 minutos en la pista 1 del All England Tennis Club y que perdió por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13, haber cometido errores al principio, lo que le obligó "a jugar con el marcador en contra, algo difícil contra un rival como Muller".



"Probablemente no haya sido mi mejor partido, no era el resultado que esperaba", reconoció el dos veces vencedor del torneo (2008 y 2010), que confesó sentirse "triste" por la eliminación, aunque "la vida sigue".



Fuente: EFE