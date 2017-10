Rafael Nadal se solidarizó con las víctimas y condenó la violencia en referéndum de independencia en Cataluña

El español Rafael Nadal, número 1 del tenis mundial, declaró este lunes desde Pekín que le dan "ganas de llorar" al ver lo ocurrido el domingo, una caótica jornada marcada por cargas policiales contra manifestantes que trataban de celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña prohibido por la justicia.



"A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo en el mundo llegamos a la situación que se llegó ayer. Creo que la imagen transmitida es negativa", declaró en rueda de prensa desde Pekín, donde el martes comenzará el Abierto de China.



Cataluña Así fueron las protestas en Cataluña, (Getty)

La policía española intervino en Cataluña para cerrar varios puntos de votación, protegidos desde antes de la madrugada por multitudes de personas. Más de 800 manifestantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias.



"Además desde aquí la experiencia es diferente. He pasado parte de mi vida en Cataluña, importantes momentos y ver a la sociedad tan radicalizada me sorprende y me desanima", añadió el jugador de 31 años.



Según las autoridades catalanas el referéndum arrojó como resultado un 90% a favor del sí, con una participación de 42,3%.

Fuente: AFP