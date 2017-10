El español Rafael Nadal reconoció este domingo que el Torneo de Maestros de Londres, el próximo mes, es ahora uno de sus grandes objetivos en su carrera, dado que "es el torneo más importante" que le queda.



"Es cierto que es un torneo que no he podido ganar nunca, (...) en el que no he tenido mucha suerte", destacó el balear, ganador del Abierto de China, su sexto título del año.



"Llevo más o menos 11 años clasificándome. Me ha tocado siempre jugar en la superficie más complicada para mí... no ha podido ser, pero vamos a intentarlo de nuevo", señaló Nadal sobre el torneo londinense.



El Masters reunirá a las ocho mejores raquetas de la temporada, y por el momento sólo él, Roger Federer y Alexander Zverev están clasificados para la gran cita.



Asimismo, manifestó su gran interés en mantener a final de año el liderazgo en el ránking ATP, que reconquistó en agosto: "Vamos a pelear por el número uno, pero sin hacer ninguna locura. Mi calendario se va a mantener", afirmó.



Fuente: EFE