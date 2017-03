El español Rafael Nadal, quinto clasificado del ránking mundial, inicia este viernes (4:00 pm, hora peruana) el difícil camino para intentar coronarse en Miami, el único Masters 1000 que no ha podido ganar en su carrera.



Nadal, que lleva récord de 14-2 en esta temporada, llega al torneo de la Capital del Sol por decimotercera vez, pero en sus cuatro finales (2005, 2008, 2010 y 2014) no ha podido saborear el triunfo.



El mallorquín saldrá el viernes en segunda ronda ante el israelí Dudi Sela, que derrotó la víspera en primera ronda al estadounidense Christian Harrison con dos fáciles 6-1.



Pese a no haber ganado títulos todavía este año, Nadal ha conseguido buenos resultados, pues cayó en la final del Abierto de Australia -primer Grand Slam del año- ante el suizo Roger Federer.



Hace una semana, volvió a ceder ante el ´Expreso Suizo´ en cuarta ronda del Indian Wells, primer Masters 1000 del año.



"El año es largo y hay muchos torneos. Djokovic (Novak) y Murray (Andy) no están aquí (en Miami), pero hay un montón de jugadores de calidad hoy en día", señaló Nadal.



El español añadió que "ganar Miami no es una obsesión, pero me encantaría añadirlo a mi rincón de trofeos. Las oportunidades no son eternas, aunque espero tener más en futuro".



El ibérico tiene el camino sin grandes escollos hasta cuartos de final, donde debería llegar el canadiense Milos Raonic, tercer sembrado y con uno de los saques más potentes del circuito.



Y si pasa, es posible que se vea con el japonés Key Nishikori, segundo cabeza de serie, si es que este doblega al croata Marin Cilic, séptimo preclasificado.



TAMBIÉN LEE...