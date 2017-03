Rafael Nadal quiere sacarse la espina y ganar este año el primer Masters 1000 de Miami de su carrera. Pero el tenista español tendrá este miércoles (8:00 pm vía ESPN) un duro reto cuando enfrente a Jack Sock por los cuartos de final del torneo.



Este martes, Rafael Nadal venció por 6-4 y 7-6 (4) al francés Nicolas Mahut con solo un quiebre de saque, que fue a cargo del quinto cabeza de serie, que además mostró un tenis compacto que no dio opciones al peligroso tenista francés.



Nadal destacó que ante Mahut realizó un partido "muy sólido", aunque lamentó no haber roto el servicio de su rival en el segundo set. Y reconoció que no podrá cometer los mismos errores ante un rival peligroso como Sock.



"Es un jugador muy agresivo y posee una de las derechas más poderosas del circuito. Tengo que intentar que no juegue cómodo, porque de lo contrario podría sufrir mucho en este encuentro", dijo Rafael Nadal sobre Sock, quien viene de vencer a Jared Donaldson por 6-2 y 6-1.



