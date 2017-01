Roger Federer es acusado de hacer 'trampa legal' en la final del Abierto de Australia 2017

Roger Federer sufrió un fuerte descargo físico para llegar a la final del Australian Open 2017: sus últimos tres partidos fueron a cinco sets. Es por ello que cuando jugó contra Rafael Nadal tuvo que pedir asistencia médica justo antes de que se lleve a cabo el set decisivo, pero esto ha sido criticado por ser considerado una 'trampa legal'.



Pat Cash, excampeón de Wimbledon, es uno de ello y considera que Roger Federer se aprovechó del reglamento del ATP para descansar. "Es engañar y está permitido. Es una trampa legal, pero aún así no está bien", señaló a la radio de la BBC.



Roger Federer Roger Federer ganó el Abierto de Australia tras cuatro horas de partido. (Getty)

La respuesta del suizo no se hizo esperar. "La pierna me ha dolido desde la segunda ronda. He podido soportar el dolor. Por alguna razón, contra Stan (Wawrinka) lo tuve en ambos lados de la ingle. Me dije a mí mismo, estas son las reglas y puedo usarlas. No debemos usarlas para abusar del sistema. Creo que he liderado ese camino durante 20 años. Así que ser critico es exagerado. Soy el último en pedir un tiempo médico. No sé de que está hablado Cash", aseguró Roger Federer.



Sin embargo, esta no es el primer dardo que ha lanzado el excampeón en el Australian Open 2017. "Bajo presión Nadal no está jugando bien. Se está chocando con la pelota y jugando muy corto y el otro día falló muchos restos con el segundo saque del rival", aseguró cuando el español clasificó a la final.



TAMBIÉN LEE...