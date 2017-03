Roger Federer demostró su talento para el canto junto a Haas y Dimitrov

Nadie puede superar la exquisita técnica que muestra Roger Federer cada vez que coge una raqueta. Pero, al parecer, el tenis no es el único talento del crack suizo, quien también ha mostrado tener talento para el canto.



Ya clasificado a semifinales de Indian Wells 2017 sin jugar (Nick Kyrgios sufrió una infección estomacal), Roger Federer decidió relajarse cantando la canción "Hard to Say I'm Sorry" del grupo Chicago.



Al igual que en un video publicado en enero, Roger Federer fue acompañado en las otras voces por otras dos estrellas del ATP como Grigor Dimitrov y Tommy Haas. Aunque esta vez se les pudo escuchar mucho más entonados.



Roger Federer se encuentra a la espera de su rival para semifinales de Indian Wells, el cual conocerá esta noche. Tras la eliminación de Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal, el tenista suizo es el gran candidato para llevarse el primer Masters 1000 del año.



