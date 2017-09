El tenista suizo Roger Federer reconoció que durante el partido en que fue vencido el martes en el US Open por el argentino Juan Martín del Potro perdió "demasiadas pelotas" y su rival demostró que tenía "más condiciones" que él y, además, "jugó como un león".



Del Potro derrotó a Federer por 7-5, 3-6, 7-6 y 6-4 y pasó a semifinales del último Grand Slam, en un partido que lo enfrentará el viernes al español Rafael Nadal.



"La forma en que estoy jugando ahora no es buena", afirmó Federer en una rueda de prensa posterior al encuentro.



Señaló que estaba sintiendo algunas molestias en la espalda que no le permitían alcanzar un "gran nivel", pero aseguró que Del Potro "lo hizo hoy mucho mejor, y por eso merece que haya ganado".



Federer rechazó que durante el partido estuviera pensando en la semifinal, y dijo que sólo estaba enfocado en un encuentro que, de por sí, "sabía que iba a ser duro".



"Mi juego no fue lo suficiente bueno, ni física ni mentalmente", agregó el suizo. "Juan Martín jugó como un león", añadió.

Fuente: EFE