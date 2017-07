La final masculina de Wimbledon entre el suizo Roger Federer y el croata Marin Cilic congregó este domingo a políticos, actores y parte de la realeza en el "Royal Box" de la pista Central del All England Tennis Club.



Los duques de Cambridge, la primera ministra, la conservadora Theresa May, y los actores estadounidenses Hugh Grant y Bradley Cooper fueron algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse la final en la capital londinense, una de las citas más importantes para los amantes del tenis.



El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, el oscarizado Eddie Redmayne y el ganador de Wimbledon 1966, Manolo Santana, también disfrutaron del partido desde la privilegiada vista que ofrece el palco real.



Fuente: EFE