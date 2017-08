Rafael Nadal recuperó el No. 1 del ranking ATP, puesto que no ocupaba desde junio del 2014. Pero en el US Open tendrá que defender esta posición ante Roger Federer, que tiene varias posibilidades de desbancarlo. Por el momento, el español lidera el escalafón con 7,645 puntos, 500 más que Andy Murray (baja por lesión en Nueva York) y 505 más que el suizo.



El británico, que perderá las 360 unidades que ganó en la edición del 2016 al llegar a cuartos de final, quedará con un puntaje de 6,790 y será desplazado sí o sí de la segunda casilla del escalafón por Federer. Así, deja la contienda por el No. 1 en el US Open entre Rafa y Roger.



Roger Federer Rafael Nadal y Roger Federer disputaron el título del Abierto de Australia. (Getty) Roger Federer

Pero habrá que tener calculadora en mano durante el último Grand Slam del año. En Nueva York, Nadal deberá defender 180 puntos luego de alcanzar la cuarta ronda en 2016 (perdió con Lucas Pouille) y Federer, que no participó en la última edición por lesión de rodilla, no tendrá que defender puntos.



Hay dos ecuaciones simples: si alguno de los dos gana el título, este aparecerá como No. 1 del mundo en la próxima actualización del Emirates ATP Rankings, el lunes 11 de septiembre. Nadal ya quedó campeón del certamen en 2010 y 2013, y Federer ha conquistado el torneo en cinco ocasiones (entre 2004 y 2008 de manera consecutiva).



Y la otra ecuación de cara a la disputa del No. 1 es que si ambos pierden en la misma ronda, Nadal permanecerá como No. 1. Pero por supuesto habrá más escenarios. Y lo primero a tener en cuenta son los puntos que otorgará el US Open y los puntajes que obtendría cada uno dependiendo de la ronda alcanzada en Nueva York:

Abierto de Estados Unidos DNP 1R 2R 3R 4R QF SF Final Título Puntos 0 10 45 90 180 360 720 1,200 2,000 Rafael Nadal 7,465 7,475 7,510 7,555 7,645 7,825 8,185 8,665 9,465 Roger Federer 7,145 7,155 7,190 7,235 7,325 7,505 7,865 8,345 9,145

Fuente: ATP