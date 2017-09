Roger Federer sobre Rafael Nadal: "Hace que me esfuerce cada vez más"

Roger Federer y Rafael Nadal hicieron historia tras jugar en equipo por primera vez en la Copa Laver. Aunque al comienzo les costó compenetrase, pues no compiten muy a menudo en dobles, ambos estuvieron muy felices de que haya pasado.



Tal es así que el suizo le agradeció al español por la amistad y rivalidad que tienen de muchos años. Además, 'Fed' confesó que no sería el mismo si no estuviese Nadal en su vida, ya que lo ha hecho exigirse siempre y hacerlo progresar como jugador.



"Hemos compartido tantos momentos fuertes en la pista y fuera que hemos establecido una fuerte amistad. Cuanto más envejecemos más me doy cuenta de que Rafa cuenta enormemente en mi carrera", declaró en una entrevista a un diario francés.



El de Basilea también se refirió al hecho de que ambos están en la cima del ranking ATP (Nadal primero y Federer segundo). "Es un momento perfecto estar dentro del top, pero mi idea es ganar lo que resta de temporada: el torneo de Shangai, en Basilea y en París", agregó.



FUENTE (EFE)