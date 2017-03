El veterano suizo Rogers Federer, cuarto favorito del mundo, llega al Masters 1000 de Miami por primera vez desde 2014, con la intención de extender su gran momento tras dos importantes títulos cosechados este año.



Federer no tiene un camino fácil en su cuadro de Miami, ya que de salir airoso este sábado (4:00 pm, hora peruana) en su primer compromiso contra el local Frances Tiafoe, puede chocar en tercera ronda con el argentino Juan Martín Del Potro (29 ATP).



Del Potro, un hueso duro de roer, sigue buscando su mejor momento como cuando ganó el US Open en 2009 y fue quinto del escalafón mundial, antes de sufrir lesiones en sus muñecas.



Federer también tiene en la parte de arriba del cuadro, de seguir avanzando, a su compatriota Wawrinka, y de salir ileso, podría enfrentarse con Nadal como en la final que le ganó en el Grand Slam de Australia.



Además de ganar en Australia, el ´Expreso Suizo´, ex número uno mundial, recientemente se impuso en el Masters 1000 de Indian Wells, donde subió al sexto puesto del escalafón de la ATP.



Federer, de 35 años, levantó el trofeo en Miami en dos ocasiones (2005 y 2006), y de imponerse en la Capital del Sol podría convertirse junto al serbio Novak Djokovic en los dos únicos jugadores activos en barrer en más de una ocasión con los dos primeros Masters 1000 del año.



