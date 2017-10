Finalmente, China y el mundo del tenis tendrán su final soñada en el Masters 1000 de Shanghái, ya que el número uno del mundo, Rafael Nadal, se enfrentará este domingo (3:30 am/ ESPN) contra el segundo en el ránking ATP, su eterno rival, Roger Federer, a quien no gana desde hace ya tres años.



Y es que, aunque de las 37 veces que se han enfrentado ambos, el español se lleva la palma con 23 victorias, los últimos cuatro duelos han sido para el suizo. Para ver la última victoria de Nadal hay que remontarse al 2014, cuando consiguió imponerse en las semifinales del Abierto de Australia.



Sin embargo, el 'Rafa' peleará por su séptimo título de la temporada en pleno momento de euforia, con 16 victorias encadenadas y cuando está teniendo un exitoso paso por Asia, donde hace una semana ganó el Abierto de China en Pekín.



Tras el extenuante partido del viernes contra el búlgaro Grigor Dimitrov, este sábado mostró de nuevo la potencia de su juego y superó al croata Marin Cilic, cuarto mejor tenista del mundo, en un complicado partido por 7-5 y 7-6(3).



Por su parte, el helvético logró su clasificación para la final tras vencer a Juan Martín del Potro en un igualado partido por 3-6, 6-3 y 6-3 en el que el suizo no exhibió su mejor juego. Federer se tomó así la revancha contra el argentino por su derrota en el pasado US Open, cuando la 'Torre' lo eliminó en los cuartos de final.



Gane quien gane este domingo, con los puntos que sumarán ambos tenistas, Nadal no logrará en Shanghái matemáticamente acabar la temporada como número uno, aunque repitiese en China la victoria de hace una semana en Pekín.



FUENTE (EFE)