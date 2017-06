Boris Becker, exentrenador de Novak Djokovic, fue declarado en bancarrota por un tribunal inglés el miércoles luego que el extenista no pudo pagar una deuda que tiene desde 2015.



Un abogado del seis veces ganador de Grand Slam suplicó a una registradora de la Corte de Bancarrotas en Londres una última oportunidad para saldar una deuda que Becker tiene con la compañía bancaria privada Arbuthnot Latham & Co..



La registradora, Christine Derrett, dijo que no existía evidencia creíble de que la deuda sería pagada pronto. Se negó a posponer el caso por otros 28 días y anunció una orden de bancarrota.



Tenis Becker fue entrenador de Djokovic del 2014 hasta el 2016. (Getty)

Becker, de 49 años y que nació en Alemania y vive en Londres, recientemente fue entrenador de Novak Djokovic y ha sido comentarista de televisión.



Su abogado, John Briggs aseguró que Becker "no era un individuo sofisticado cuando se trata de finanzas" y que es muy probable que la bancarrota tenga un efecto adverso en la imagen de Becker.



"Él debería haber pensado en eso hace mucho tiempo", respondió la registradora.

Fuente: AP