Cuando todo parecía perdido y estaba a punto de ser eliminado, Juan Martín del Potro levantó dos puntos de partido en el cuarto set para derrotar al austriaco Dominic Thiem, y avanzar a los cuartos de final del US Open.

Al inicio, el número ocho impuso su ley desde temprano cuando quebró a 'Delpo' en los dos primeros sets. El argentino no se encontró cómodo en la cancha y cerró su juego con más de quince errores no forzados y ningún tiro ganador.



En el tercer set, el tandilense comenzó a resurgir. Sin embargo, tuvo un bajón y comenzó a fallar muchos tiros, para permitir que el europeo se le adelantara 5-2 en el cuarto parcial, tras dos quiebres pegados.



El último set se jugó como una verdadera final. Así llegaron al 5-4 a favor de la 'Torre', quien trabajó muy fino, y aunque Thiem levantó dos puntos de partido, no pudo repetir la hazaña de Del Potro, quien se alzó con el triunfo cuando el austriaco, presa de los nervios, cedió el triunfo tras cometer una lastimosa doble falta.



