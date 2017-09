La joven Sloane Stephens se proclamó este sábado como nueva campeona del US Open al vencer en la final por 6-4 y 6-0 a su compatriota Madison Keys, decimoquinta cabeza de serie, en el duelo de tenistas locales.



Stephens, de 24 años, que se enfrentó por segunda vez como profesional a Keys, tiene ahora ventaja de 2-0 después que también ganó a su compatriota en la segunda ronda del Abierto de Miami del 2015.



En la pista central Arthur Ashe apenas necesitó 61 minutos para conseguir su primer título del Abierto de Estados Unidos, donde su mejor clasificación anterior había sido la cuarta ronda en el último torneo de Grand Slam de la temporada de 2013.



Ahora es la campeona con todos los merecimientos después de haber superado una grave lesión en el pie izquierdo de la que tuvo que operarse y no pudo comenzar a caminar hasta el pasado 8 de abril.



Stephens como campeona también se llevó un premio en metálico de 3,7 millones de dólares, mientras que Keys como finalista recibió otro de 1.825.000 dólares.



La nueva campeona del US Open, en menos de cinco semanas ha pasado de estar clasificada entre las 1.000 de la WTA a ocupar a partir del próximo lunes el número 17 del mundo, donde la española Garbiñe Muguruza será la número uno.



